Üye Girişi
Haberler

Elazığ'da motosiklet kazası: Sürücü yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da seyir halindeki motosikletin devrilmesi sonucu sürücü hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da seyir halindeki motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Kaza, merkez Yunus Emre Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 34 GPA 529 plakalı motosiklet, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yola savrulan sürücü hafif şekilde yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tedavisi ambulansta yapılan sürücü, hastaneye gitmek istemedi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Elazığ Acil Durum Yaralanma Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek

Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek

 Aziz Yıldırım'a büyük çalım! Ali Koç, Jose Mourinho ile anlaşma sağladı

Aziz Yıldırım'a büyük çalım! Ali Koç, Jose Mourinho ile anlaşma sağladı

 Odasını cephaneliğe çeviren hakim Oktay Tabur sessizliğini bozdu: Benimle gurur duyulması lazım

Odasını cephaneliğe çeviren hakim Oktay Tabur sessizliğini bozdu: Benimle gurur duyulması lazım

 7 ilimiz diken üstünde! Bilim insanları endişeli, bu fay hattı kırılırsa 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir

7 ilimiz diken üstünde! Bilim insanları endişeli, bu fay hattı kırılırsa 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title