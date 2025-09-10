Elazığ'da Motosiklet Kazası: 3 Yaralı

Elazığ'da 2 motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Karakoçan'a bağlı Karapınar köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hamzalı Köyü istikametine seyir halinde olan 62 AAE 934 ile 23 AGF 452 plakalı iki motosiklet, sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, F.G., M.A. ve U.İ. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Karakoçan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ