Haberler

Elazığ'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Elazığ'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da bir motosikletin park halindeki kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Elazığ'da motosikletin park halindeki kamyona çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Yurtbaşı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 38 AGV 071 plakalı motosiklet, yol kenarında park halinde bulunan 33 RD 165 plakalı kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan 2 kişi yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı şahıs ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Mısır'daki Gazze zirvesinde imzalar atıldı! Trump'ın Erdoğan'la ilgili sözleri bomba

Trump, Erdoğan'dan uzun uzun bahsetti! Sözleri bomba
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zirveye damga vuracak görüntüler! Trump ile Macron bilek güreşine tutuştu

Bir anda başladılar! Trump ile Macron arasında sıra dışı anlar
Herkes Süper Lig derken Emre Belözoğlu İtalya yolcusu

Herkes Süper Lig derken dünyanın en zor liglerinden birine gidiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.