Elazığ'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Elazığ'da motosikletin park halindeki kamyona çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Yurtbaşı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 38 AGV 071 plakalı motosiklet, yol kenarında park halinde bulunan 33 RD 165 plakalı kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan 2 kişi yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı şahıs ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ