Elazığ'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Elazığ'da bir motosikletin park halindeki kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaza, Yurtbaşı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 38 AGV 071 plakalı motosiklet, yol kenarında park halinde bulunan 33 RD 165 plakalı kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan 2 kişi yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı şahıs ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ
