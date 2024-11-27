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Elazığ'da Motosiklet-Kamyon Çarpışması: 2 Yaralı

Elazığ'da Motosiklet-Kamyon Çarpışması: 2 Yaralı
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Elazığ'da meydana gelen kazada, motosikletin kamyona çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da motosikletin kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Yurtbaşı yolu OSB mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet kamyona arkadan çarptı. Kazada, motosiklet üzerinde bulunan 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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