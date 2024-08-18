Elazığ'da motosiklet ile Togg'un çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sürsürü Mahallesi İmam Halit Hoca bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet ile Togg marka araç çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulans ile Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ