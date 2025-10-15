Elazığ'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: Bir Kişi Yaralandı
Elazığ'da meydana gelen kazada, duramayan motosiklet, otomobile çarparak sürücüsünün hafif yaralanmasına neden oldu. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, Yeni Mahalle Kemal Şedele Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yola çıkan otomobil, motosikletlinin geldiğini görerek durdu. Bu sırada duramayan motosikletli ise otomobile çaptı. Kazada motosiklet sürücüsü hafif yaralandı. Sürücü tedavi altına alınırken kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa