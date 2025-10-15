Elazığ'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: Bir Kişi Yaralandı

Elazığ'da motosiklet, otomobile çaptı. Motosiklet sürücüsünün hafif yaralandığı kaza, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Yeni Mahalle Kemal Şedele Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yola çıkan otomobil, motosikletlinin geldiğini görerek durdu. Bu sırada duramayan motosikletli ise otomobile çaptı. Kazada motosiklet sürücüsü hafif yaralandı. Sürücü tedavi altına alınırken kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. - ELAZIĞ