Elazığ'da Motosiklet Hırsızlığı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Elazığ'da iki kişi, önce çevreyi kolaçan etti, ardından park halindeki motosikleti alarak kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay merkeze bağlı Sarayatik Mahallesi Mihmandar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz iki kişi, park halindeki motosikleti çalmak için caddenin başına geldi. Bir süre kaldırımda oturarak çevreyi kolaçan eden iki şüpheli kimsenin olmadığından emin olunca park halindeki motosiklete yöneldi. şahıslar, bir süre sonra park halindeki motoru bulunduğu yerden çalarak olay yerinden hızla uzaklaştı. Sabah işe gitmek için motoruna yönelen sahibi park ettiği yerde motosikletini göremeyince durumu polis ekiplerine bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Şube Müdürlüğü ekipleri, motoru çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. - ELAZIĞ