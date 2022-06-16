Elazığ'da motosiklet hırsızı yakalandı Elazığ'da park halindeki motosikleti çalan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Elazığ'da park halindeki motosikleti çalan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde bir vatandaşın park halindeki motosikletinin çalındığı ihbarını aldı. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, şüphelinin G.B. olduğunu tespit etti. Şüpheli çaldığı motosikletle birlikte yakalanarak gözaltına alınırken, çalıntı motosiklet ekipler tarafından sahibine teslim edildi. İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesi tamamlanan şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. - ELAZIĞ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Elazığ 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Elazığ'da motosiklet hırsızı yakalandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.