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Elazığ'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Elazığ'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı
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Elazığ'da Şehit Korgeneral Hulusi Sayın Caddesi'nde meydana gelen motosiklet kazasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Şehit Korgeneral Hulusi Sayın Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet devrildi. Kazada, 2 kişi yakalandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Güvenlik 3-sayfa Kaza

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