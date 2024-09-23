Elazığ'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Elazığ'da motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Şehit Korgeneral Hulusi Sayın Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet devrildi. Kazada, 2 kişi yakalandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ