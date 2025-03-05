Öcalan'ın çağrısından sonra 'PKK silah bırakır mı?' anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç

"PKK silah bırakır mı?" anketi! İşte araştırmadan çıkan sonuç
65 bin lira maaş alan belediye başkanının özel kalemi, 200 bin TL kira ödediği rezidansta oturuyor

65 bin lira maaş verdiği özel kalemi, 200 bin lira kira ödüyor
Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL

İşte Trump ile bir akşam baş başa yemeğe çıkmanın maliyeti
Zincir markette pes dedirten kampanya! Vatandaşı böyle kandırıyorlar

Zincir markette vatandaşı aptal yerine koyan kampanya

Elazığ'da Motosiklet Denetimlerinde 459 İhlal Tespiti

Elazığ'da Motosiklet Denetimlerinde 459 İhlal Tespiti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü, yılın ilk iki ayında motosiklet denetimlerinde toplam 3 bin 234 motosiklet ve sürücüsünü kontrol etti. Denetimlerde 459 motosiklet sürücüsüne çeşitli kural ihlalleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalarda 3 bin 234 motosiklet denetlendi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Yılın ilk iki ayında gerçekleştirilen uygulamalarda toplam 3 bin 234 motosiklet ve sürücüsü denetlendi. Uygulamalarda, 139 kask kullanmayan, 64 sürücü belgesiz motosiklet kullanan, 37 yetersiz sürücü belgesi ile motosiklet kullanan, 37 kırmızı ışık ihlali yapan, 18 plakasız motosiklet kullanan, 20 çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü çıkaran, 144 diğer ihlaller olmak üzere kural ihlali yapan 459 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Denetimlerin aralıksız süreceği kaydedildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Ekrem İmamoğlu'ndan ilk ifadesinde sert sözler
img

Zincir markette vatandaşı aptal yerine koyan kampanya
img

Tarım işçilerinin ücretlerinin en yüksek olduğu kentler belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ece Gürel olayı giderek tuhaflaşıyor! 'Ruhum geride kaldı' sözünün altındaki mesaj ortaya çıktı

Ece'nin "Ruhum geride kaldı" sözünün altındaki mesaj ortaya çıktı
Erkek arkadaşının hayatını kararttığı Mutlu Kaya'dan kötü haber

Mutlu Kaya'dan kötü haber
Dizi setinde yasak aşk skandalı! Olayın şahitleri konuştu: Odaya girip kapıyı kilitliyorlardı

Kanal 7'nin dizi setinde yasak aşk skandalı! Olayın şahitleri konuştu
Ekrem İmamoğlu 'sahte diploma' soruşturmasında ifade verdi

Ekrem İmamoğlu'ndan ilk ifadesinde sert sözler
Antalya Havalimanı'nda bir bardak çayın fiyatını görenler şaştı kaldı

Bir bardak çayın fiyatını gören şaştı kaldı
Ali Ağaoğlu kendisine doğum günü hediyesi aldı! Fiyatını duyan 'Yok artık' diyor

Ağaoğlu'ndan kendisine milyonluk doğum günü hediyesi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.