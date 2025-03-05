Elazığ'da Motosiklet Denetimlerinde 459 İhlal Tespiti

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalarda 3 bin 234 motosiklet denetlendi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Yılın ilk iki ayında gerçekleştirilen uygulamalarda toplam 3 bin 234 motosiklet ve sürücüsü denetlendi. Uygulamalarda, 139 kask kullanmayan, 64 sürücü belgesiz motosiklet kullanan, 37 yetersiz sürücü belgesi ile motosiklet kullanan, 37 kırmızı ışık ihlali yapan, 18 plakasız motosiklet kullanan, 20 çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü çıkaran, 144 diğer ihlaller olmak üzere kural ihlali yapan 459 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Denetimlerin aralıksız süreceği kaydedildi. - ELAZIĞ