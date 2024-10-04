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Elazığ'da Motosiklet Denetiminde Cezalar ve Trafikten Men Edilen Araçlar

Elazığ'da Motosiklet Denetiminde Cezalar ve Trafikten Men Edilen Araçlar
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Elazığ'da polis ekipleri motosiklet denetimi gerçekleştirerek ehliyetsiz sürücülere ve trafik kurallarına uymayanlara ceza keserken, 15 motosiklet trafikten men edildi.

Elazığ'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen motosiklet denetiminde onlarca motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulanırken, 15 motosiklet de trafikten men edildi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından denetimler hız kesmeden devam ediyor. Kentin dört bir yanında 30 trafik personelinin katıldığı denetim sonucunda çok sayıda motosiklet ve sürücü kontrol edilirken, ehliyetsiz motosiklet kullanmak, abartı egzozlu motosiklet kullanmak, kask takmamak ve tescilli motosikleti plakasız kullanmak olmak üzere birçok maddeden kurallara uymayan sürücülere ceza kesildi. Ayrıca, 15 motosikletin ise trafikten men edildiği öğrenildi.

Denetimlerin süreceği bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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