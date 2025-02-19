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Elazığ'da Motosiklet Çarpması: 11 Yaşındaki Kız Çocuğu Ağıır Yaralandı

Elazığ'da Motosiklet Çarpması: 11 Yaşındaki Kız Çocuğu Ağıır Yaralandı
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Elazığ'da yolun karşısına geçmek isteyen 11 yaşındaki bir kız çocuğuna motosiklet çarptı. Kazada iki kişi yaralandı ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Elazığ'da yolun karşısına geçmek isteyen 11 yaşındaki kız çocuğuna motosiklet çarptı. Kazada yaya ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.E. idaresindeki 62 AAB 025 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen 11 yaşındaki İ.B.'ye çarptı. Kazada yaya ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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