Elazığ'da Motokuryenin Tehlikeli Serüveni

Elazığ'da motokuryelerin tehlikeli yolculuğu

ELAZIĞ - Elazığ'da seyir halindeki motokurye arkadaşının sürdüğü motosikletin arka tekerine ayağını bırakarak ilerlemesi bir başka araçta bulunan vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, merkeze bağlı Zübeyde Hanım Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen motokurye, seyir halinde bulunan arkadaşının motosikletine ayağını bırakarak ilerledi. Akan trafikte tehlikeli hareketlere neden görüntüler ise başka bir araçta bulunan vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Trafikte tehlikeli hareketler yapan sürücüler bir süre sonra gözden kayboldu.