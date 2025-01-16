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Elazığ'da Motokuryenin Tehlikeli Serüveni

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Elazığ'da bir motokuryenin sürdüğü motosikletin arkasında tehlikeli bir şekilde ilerlemesi, başka bir aracın kameralarına yansıdı. Olay, şehir merkezindeki Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi.

Elazığ'da motokuryelerin tehlikeli yolculuğu

ELAZIĞ - Elazığ'da seyir halindeki motokurye arkadaşının sürdüğü motosikletin arka tekerine ayağını bırakarak ilerlemesi bir başka araçta bulunan vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, merkeze bağlı Zübeyde Hanım Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen motokurye, seyir halinde bulunan arkadaşının motosikletine ayağını bırakarak ilerledi. Akan trafikte tehlikeli hareketlere neden görüntüler ise başka bir araçta bulunan vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Trafikte tehlikeli hareketler yapan sürücüler bir süre sonra gözden kayboldu.

Elazığ'da Motokuryenin Tehlikeli Serüveni
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERKAN BAY - 3.Sayfa
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