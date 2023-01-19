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Elazığ'da motokuryelerin tehlikeli yolculuğu kamerada

3. Sayfa Haberleri

Elazığ'da motokuryelerin tehlikeli yolculuğu kamerada Elazığ'da iki motorlu kuryenin seyir halindeyken yan yana tehlikeli yolculukları kameralara yansıdı.

Elazığ'da motokuryelerin tehlikeli yolculuğu kamerada

ELAZIĞ - Elazığ'da iki motorlu kuryenin seyir halindeyken yan yana tehlikeli yolculukları kameralara yansıdı.

Olay, kent trafiğinin en yoğun olduğu Malatya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motorlu kuryelik yapan iki arkadaş trafikte karşılaştı. İki kurye seyir halindeyken sohbet etmelerinin yanı sıra yapışık bir şekilde sürüş yapmaları dikkat çekti. Ayrıca, bir kuryenin diğer motora ayağını koyup uzun bir süre yolculuk ettiği görüldü.

O anlar ise bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Elazığ 3. Sayfa Haberler

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