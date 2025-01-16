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Elazığ'da Motokuryelerin Tehlikeli Trafik İhlali Kamerada

Elazığ'da Motokuryelerin Tehlikeli Trafik İhlali Kamerada
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Elazığ'da iki motokuryenin trafikteki tehlikeli hareketleri bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Motokuryeler, diğer motosikletle temasa geçerek trafiği tehlikeye attı.

Elazığ'da 2 motokuryenin trafikte tehlikeli ilerleyişi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, merkeze bağlı Zübeyde Hanım Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen 2 motokurye trafiği tehlikeye attı. Akan trafikte arkadaşının motosikletine ayağı ile temas eden şahsın görüntüleri başka bir araçtaki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Trafikte tehlikeli hareketler yapan sürücüler bir süre sonra gözden kayboldu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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