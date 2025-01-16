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Elazığ'da Motokurye Otomobilin Altında Sıkıştı

Elazığ'da Motokurye Otomobilin Altında Sıkıştı
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Elazığ'da seyir halindeyken otomobilin altına giren motokuryenin kurtarılması için itfaiye ekipleri harekete geçti. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da seyir halindeyken otomobilin altına giren motokurye, yoğun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, merkeze bağlı Abdullahpaşa Mahallesi Saray Bosna Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen motokurye seyir halindeyken karşı yönden gelen 06 ED 1271 plakalı otomobilin altına girdi. Kazada motosiklet sürücüsü aracın altında sıkışırken, olayı gören çevredeki vatandaşlar ilk müdahalelerin ardından durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilin altında sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden kurtararak olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı, yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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