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Elazığ'da Motokurye Feci Kaza Geçirdi

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Elazığ'da seyir halindeki bir motokurye, bir otomobilin altına girdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü kurtararak hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Elazığ'da feci kaza: Motokurye otomobilin altına girdi

ELAZIĞ - Elazığ'da seyir halindeyken otomobilin altına giren motokurye, yoğun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, merkeze bağlı Abdullahpaşa Mahallesi Saray Bosna Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen motokurye seyir halindeyken karşı yönden gelen 06 ED 1271 plakalı otomobilin altına girdi. Kazada motosiklet sürücüsü aracın altında sıkışırken, olayı gören çevredeki vatandaşlar ilk müdahalelerin ardından durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilin altında sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden kurtararak olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı, yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Elazığ'da Motokurye Feci Kaza Geçirdi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERKAN BAY - 3.Sayfa
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