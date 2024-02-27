Elazığ'da miras kavgası: 1 kişi yaralandı

Elazığ'da iddiaya göre aile arasında miras yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, merkeze bağlı Yeni Mahallesi Bölge Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aile arasında miras yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralının tedavisi ambulansta yapılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ