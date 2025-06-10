Elazığ'da Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
Elazığ'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı.
Elazığ'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı.
Kaza, merkez Ulukent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 AFN 682 plakalı minibüs ile 23 ABS 205 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulans ile Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa