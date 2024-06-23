Elazığ'da Minibüs Kazası: 1 Ölü, 7 Yaralı

Elazığ'da meydana gelen kazada minibüs istinat duvarına çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı.

Kaza, merkez Yeni Mahalle Zafran Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yokuş aşağı inen 23 BK 227 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarına çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden 1 kişinin cenazesi de cenaze aracıyla morga sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ