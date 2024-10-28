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Elazığ'da Minibüs ile Pikap Çarpıştı: 1 Yaralı

Elazığ'da Minibüs ile Pikap Çarpıştı: 1 Yaralı
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Elazığ-Keban karayolunda minibüs ve pikap çarpışması sonucunda 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da minibüs ile pikabın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Keban karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 23 AH 545 plakalı pikap ile 34 FJT 683 plakalı Mercedes minibüs çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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