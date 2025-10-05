Haberler

Elazığ'da Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza, merkez Atatürk Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipler olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ

