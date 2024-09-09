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Elazığ'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

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Elazığ'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.

Elazığ'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Malatya Karayolu Gözeli kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, önce Mercedes marka minibüse çarpan otomobil ardından aydınlatma direğine çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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