Elazığ'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Elazığ'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Malatya Karayolu Gözeli kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, önce minibüse çarpan otomobil ardından aydınlatma direğine çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - ELAZIĞ