Elazığ'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Elazığ-Malatya Karayolu Gözeli kavşağında meydana gelen kazada minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Elazığ'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Elazığ- Malatya Karayolu Gözeli kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, önce minibüse çarpan otomobil ardından aydınlatma direğine çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - ELAZIĞ