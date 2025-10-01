Elazığ'da Minibüs Devrildi, Yaralanan Yok

Elazığ'da kamyonet ile çarpışan şehiriçi yolcu minibüsü devrildi. Kazada yaralanan olmadı.

Kaza, Rızaiye Mahallesi Pertek Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 CLN 234 plakalı kamyonet ile Doğukent seferini yapan 23 M 0307 plakalı şehiriçi yolcu minibüsü çarpıştı. Minibüsün devrildiği kazada yaralanan olmazken, tedbir amaçlı polis ve sağlık ekipleri kaza yerine sevk edildi. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ