Elazığ'da Minibüs Devrildi, Yaralanan Yok
Elazığ Rızaiye Mahallesi'nde kamyonet ile çarpışan şehir içi yolcu minibüsü devrildi. Kazada yaralanan olmazken, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
Kaza, Rızaiye Mahallesi Pertek Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 CLN 234 plakalı kamyonet ile Doğukent seferini yapan 23 M 0307 plakalı şehiriçi yolcu minibüsü çarpıştı. Minibüsün devrildiği kazada yaralanan olmazken, tedbir amaçlı polis ve sağlık ekipleri kaza yerine sevk edildi. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa