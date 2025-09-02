Elazığ'da Minibüs Çocuğu Ezdi: 2,5 Yaşındaki Ekrem Hayatını Kaybetti

Elazığ'da Minibüs Çocuğu Ezdi: 2,5 Yaşındaki Ekrem Hayatını Kaybetti
Haberler
Elazığ'ın Nailbey Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 2,5 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk, minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Minibüs sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Elazığ'da minibüsün ezdiği 2,5 yaşındaki çocuk, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, merkez Nailbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu 2,5 yaşındaki Ekrem Ankud, minibüsün çarpması sonucu altında kalarak ezildi. Minibüs sürücüsü olay yerinden uzaklaşırken, vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından çocuğun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
