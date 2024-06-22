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Elazığ'da meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi yaralandı

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Elazığ'da iki ayrı trafik kazasında toplamda 2 kişi yaralandı. İlk kaza Güneyçevre Yolu'nda bir yolcu otobüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana geldi. İkinci kaza ise Elazığ-Diyarbakır karayolu havalimanı kavşağında gerçekleşti. Her iki kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Elazığ'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İlk kaza, Güneyçevre Yolu üzerinde şehirlerarası bir yolcu otobüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otobüs ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

İkinci kaza ise Elazığ- Diyarbakır karayolu havalimanı kavşağında meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen minibüs ile pikap çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle pikap yan yatarak durabildi. Kazada 1 kişi hafif yaralandı. Yaralı olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, her iki kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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