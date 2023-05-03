Elazığ'da metruk binanın bodrum katında yangın

Elazığ'da metruk bir binanın bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Elazığ'da metruk bir binanın bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, merkeze bağlı Yeni Mahallede bulunan 5 katlı binanın bodrum katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bodrum katında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çıkan yangını söndürdü. - ELAZIĞ