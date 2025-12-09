Elazığ'da metruk binada yangın

Elazığ'da iki katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Öte yandan yapının son bir haftada 3 defa yandığı öğrenildi.

Yangın, İzzetpaşa Mahallesi Lüleci Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iki katlı metruk evde henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangını fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ayrıca, metruk binanın son bir haftada 3'üncü kez yandığı öğrenildi.

Ekipler, yangın yerinde inceleme başlattı. - ELAZIĞ