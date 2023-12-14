Elazığ'da metruk binada çıkan yangın söndürüldü
Elazığ'ın Sanayi Mahallesi'nde bulunan metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Elazığ'da metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Merkeze bağlı Sanayi Mahallesi'nde metruk binada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın Çıktı. Yangını fark eden mahalle sakinleri durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ