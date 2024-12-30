Elazığ'da Marketten Hırsızlık: Kadın Çaldığı Ürünleri Çocuğun Çantasına Koydu

Elazığ'da bir kadın, marketten çaldığı malzemeleri yanındaki çocuğun sırt çantasına doldurdu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, merkez İzzetpaşa Mahallesi'nde bulunan bir zincir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, malzemelerin eksildiğini gören market çalışan güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde bir kadının çaldığı malzemeleri yanındaki çocuğun sırt çantasına koyduğu görüldü. Bunun üzerine market personeli, yetkililerine haber verdi. Görüntüleri inceleyen yetkililer ise durumu polise bildirdi. - ELAZIĞ