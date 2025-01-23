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Elazığ'da Marketten Ayran Hırsızlığı

Elazığ'da Marketten Ayran Hırsızlığı
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Elazığ'da bir kadın, marketin önünde etrafı kontrol ettikten sonra 5 litrelik ayranı çalarak kaçtı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Elazığ'da bir marketin önüne gelen kadın, etrafı kontrol ettikten sonra 5 litrelik ayranı çaldı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre marketin önüne gelen bir kadın, 5 litrelik pet şişeler içerisinde bulunan bir ayranı önce kontrol etti ve biraz kaldırıma yaklaştırdı. Kadın ardından, bir süre market içerisini ve çevreyi kontrol ettikten sonra ayranı alarak gitti. Ayranlardan birinin eksik olduğunu fark eden market sahibi, güvenlik kameralarına baktığında kadının ayranı çaldığını gördü. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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