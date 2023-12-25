Elazığ'da Mamun Operasyonunda 1 Şüpheli Tutuklandı

Elazığ'da önceki gün düzenlenen 'Mamun' operasyonunda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ'da 23 Aralık'ta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde farklı tarihlerde meydana gelen ateşli silahla kasten yaralama, mala zarar verme, araç kurşunlama ve genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi olaylarını aydınlatmak ve suça azmettiren, iştirak ve yardım, eylem birlikteliği ile hareket eden şüpheli şahıs ile suç unsurlarının yakalanmasına yönelik Mamun operasyonu düzenlendi. Operasyon çerçevesinde ve geçmiş tarihlerde yapılan uygulamalarda 17 defa ruhsatsız tabanca ile yakalanan 8 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların üzerinde, ikametlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 81 adet fişek, 1 adet kılıç, 2 adet kesici alet, 1 adet dolu kartuş, 7 parça halinde 34,6 gram taş kokain, 2 parça halinde 2,79 gram esrar maddesi, 1 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi, 6 adet amonyak çözeltisi, 2 adet uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 kişiden 6'sı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ