Elazığ'da Makas Atarak İlerleyen Sürücü Trafiği Tehlikeye Soktu
Elazığ-Bingöl karayolunda makas atarak ilerleyen bir sürücü, trafiği tehlikeye soktu. O anlar başka bir aracın güvenlik kamerasına yansıdı.
Elazığ'da makas atarak ilerleyen sürücü trafiği tehlikeye soktu. O anlar, başka bir aracın güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay dün gece saatlerinde Elazığ- Bingöl karayolunda meydana geldi. Yazıkonak beldesi çıkışında plakası belirlenemeyen bir araç, makas atarak ilerleyip trafiği tehlikeye soktu. O anlar, başka bir aracın güvenlik kamerasına yansırken, trafiği tehlikeye atan otomobil bir süre sonra gözden kayboldu. - ELAZIĞ