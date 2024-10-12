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Elazığ'da Makas Atarak İlerleyen Sürücü Trafiği Tehlikeye Soktu

Elazığ'da Makas Atarak İlerleyen Sürücü Trafiği Tehlikeye Soktu
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Elazığ-Bingöl karayolunda makas atarak ilerleyen bir sürücü, trafiği tehlikeye soktu. O anlar başka bir aracın güvenlik kamerasına yansıdı.

Elazığ'da makas atarak ilerleyen sürücü trafiği tehlikeye soktu. O anlar, başka bir aracın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay dün gece saatlerinde Elazığ- Bingöl karayolunda meydana geldi. Yazıkonak beldesi çıkışında plakası belirlenemeyen bir araç, makas atarak ilerleyip trafiği tehlikeye soktu. O anlar, başka bir aracın güvenlik kamerasına yansırken, trafiği tehlikeye atan otomobil bir süre sonra gözden kayboldu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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