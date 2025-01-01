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Elazığ'da Makas Atan Sürücünün Tehlikeli Anları Kameraya Yansıdı

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Elazığ'da makas atarak ilerleyen bir sürücü, hem kendi hayatını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. O anlar bir aracın kamera kayıtlarına yansıdı.

Elazığ'da makas atarak ilerleyen sürücü hem kendisinin hem de başkalarının hayatını tehlikeye atarken o anlar araç kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte makas atarak ilerleyen otomobil trafiği tehlikeye attı. Kendisinin ve diğer sürücülerin canını hiçe sayan sürücü, bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar başka bir aracın kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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