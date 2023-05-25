Elazığ'da makas atan sürücü kameraya yansıdı

Elazığ'da trafikte makas atarak ilerleyen otomobil sürücüsü, hem kendi canını hem de başka sürücülerin hayatını tehlikeye atarken, o anlar bir aracın kamerasına yansıdı.

Elazığ'da trafikte makas atarak ilerleyen otomobil sürücüsü, hem kendi canını hem de başka sürücülerin hayatını tehlikeye atarken, o anlar bir aracın kamerasına yansıdı.

Olay, merkeze bağlı Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoğun trafikte makas atarak ilerleyen otomobil, başka bir otomobilin kamerasına yansıdı. Aracının plakası ve kimliği henüz belli olmayan sürücünün, yoğun trafikte makas atarak seyrettiği görüldü. - ELAZIĞ