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Elazığ'da makas atan sürücü kameraya yansıdı

Elazığ'da makas atan sürücü kameraya yansıdı

3. Sayfa Haberleri

Elazığ'da trafikte makas atarak ilerleyen hafif ticari araç, hem kendi canını hem de başka sürücülerin hayatını tehlikeye atarken, o anlar bir otomobilin kamerasına yansıdı.

Elazığ'da trafikte makas atarak ilerleyen hafif ticari araç, hem kendi canını hem de başka sürücülerin hayatını tehlikeye atarken, o anlar bir otomobilin kamerasına yansıdı.

Olay, merkeze bağlı Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoğun trafikte makas atarak ilerleyen hafif ticari araç, başka bir otomobilin kamerasına yansıdı. Plakası ve kimliği henüz belli olmayan sürücünün, yoğun trafikte makas atarak seyir ettiği görüldü. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger Elazığ 3. Sayfa Haberler

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