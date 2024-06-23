Elazığ'da mahalle arasında çıkan ot yangını söndürüldü

Elazığ'da mahalle arasında çıkan ot yangını, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Ulukent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle arasında bulunan arazideki otlar henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, daha fazla büyümeden ekipler tarafından söndürüldü. - ELAZIĞ