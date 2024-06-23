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Elazığ'da Lokantada Silahlı Saldırı: 3 Kişi Yaralandı

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Elazığ'ın Olgunlar Mahallesi'nde bir şahıs, lokantada yemek yiyen husumetlilerine silahlı saldırı düzenledi. Saldırı sonucunda 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da bir şahıs, lokantada yemek yiyen husumetlilerine kurşun yağdırdı. Olayda 3 kişi yaralandı.

Olay, Olgunlar Mahallesi Sultan Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B. lokantada yemek yiyen husumetlileri F.K.D., K.O. ve M.Y.'ye kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan 3 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altın alındı. Olay yerinde geniş çaplı inceleme yapan polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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