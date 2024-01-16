Elazığ'da kuyuya düşen koyun, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, merkez Kızılay Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir koyun 25 metre derinliğindeki kuyuya düştü. Kuyudan koyununu çıkaramayan sahibi durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen ekipler halat yardımı ile kuyuya inerek koyunu kurtardı.

Sağlıklı olan koyun, sahibine teslim edildi. - ELAZIĞ