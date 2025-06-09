Elazığ'da Kurban Bayramı'nda Trafik Denetimleri Sürüyor

Elazığ'da Kurban Bayramı'nda Trafik Denetimleri Sürüyor
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Elazığ'da Kurban Bayramı'nın 4'üncü gününde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, şehir bağlantı yollarında denetim gerçekleştirdi. Sürücüler bayramları kutlandıktan sonra evrak kontrolü yapıldı ve hız ile emniyet kemeri konusunda uyarılarda bulunuldu.

Elazığ'da Kurban Bayramı'nın 4'üncü gününde de İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından, şehir bağlantı yollarında trafik denetimi gerçekleştirildi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, Kurban Bayramı'nda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler, kentin bağlantı noktaları başta olmak üzere farklı noktalarda trafik denetimi yaptı. Uygulamada araçlar ekipler tarafından tek tek durdurulurken önce sürücülerin bayramları kutlandı ve ardından evrakları kontrol edildi. Ekipler, bayram dolayısıyla sürücüleri bilgilendirirken hız ve emniyet kemeri konusunda uyarılarda bulundu.

Jandarma ekiplerinin bayramda da mesai harcadığını dile getiren sürücülerden Cem Yel, "Ekiplere teşekkür ederim. Elazığ'dan Tunceli Hozat'a gidiyorum. Her yerde kontrol ve denetimler var. Bu bence iyi. Kurallara uyunca sıkıntı yaşamadık" dedi.

Denetimlerin aralıksız süreceği bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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