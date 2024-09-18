Elazığ'da Kültür Park'ta Tekmeli Yumruklu Kavga

Elazığ'da iki şahıs, Kültür Park içerisinde tekme yumruk birbirine girdi. Kavga eden şahıslardan birinin elinin alçılı olması dikkat çekti.

Olay, Kültür Park'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle 2 şahıs park içerisinde tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İki şahıs birbirine tekme ve yumruklarla saldırırken, kavga edenlerden birinin elinin alçıda olmasına rağmen bir boksör gibi kavga etmesi dikkatlerden kaçmadı. Ringi aratmayan kavgayı bir kadın ayırmaya çalışsa da başarılı olamadı. Ardından olay yerinden geçen vatandaşların müdahalesiyle ikili ayrılırken, o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. - ELAZIĞ