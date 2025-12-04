Haberler

Sürüden ayrılan koyunları kurt kaptı: 28 koyun telef oldu

Güncelleme:
Karakoçan ilçesinde sürüden ayrılan koyunların kurtlar tarafından saldırıya uğraması sonucu 28 koyun telef oldu, 12 koyun kayboldu. Sürü sahibi, kaybolan koyunları bulmak için yetkililerden yardım istedi.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde sürüden ayrılan koyunları kurt kaptı. Sürüden ayrılan 28 koyun kurtlar tarafından telef edilirken 12 koyun da kayboldu.

Olay, Karakoçan ilçesinde bulunan Yemişli mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsa Yıldız'a ait koyun sürüsünden 40 tanesi sürüden ayrıldı. Kaybolan koyunları fark eden sürü sahibi, hayvanların geldiği alanda 28 tanesinin kurtlar tarafından telef edildiğini gördü. Gördüğü manzara karşısında şoke olan Yıldız, kaybolan 12 koyunun bulunması için yetkililerden yardım istedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
