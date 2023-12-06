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Elazığ'da köyde çıkan yangında 100 ton saman ve arpa kül oldu

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Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Demirlibahçe köyünde çıkan yangında 100 ton saman ve arpa kül oldu. Yangına köy sakinleri müdahale etti ve hayvanlar kurtarıldı. İtfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

Elazığ'ın Baskil içesinde bir köyde çıkan yangında 100 ton saman ve arpa kül oldu.

Yangın, Baskil ilçesine bağlı Demirlibahçe köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hıdır Koç'a ait samanlıkta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına ilk müdahaleyi köy sakinleri yaparken bitişiğinde bulunan ahırdaki küçükbaş hayvanlar kurtarıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve iş makineleri sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmalarının devam ederken jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme yaptı.

Yangında yaklaşık 100 ton samanın ve arpanın yanarak kül olduğu bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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