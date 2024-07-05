Elazığ'da köyde çıkan anız yangını itfaiye tarafından söndürüldü

Elazığ'da bir köyde çıkan anız yangını itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Yangın, merkeze bağlı Kuyulu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çıkan anız yangını rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Geniş bir alana sıçrayan yangını fark eden köy sakinlerinin ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını çevresindeki hasat edilmemiş ekinlere sıçramadan söndürdü. - ELAZIĞ