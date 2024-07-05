Üye Girişi
Haberler

Elazığ'da köyde çıkan anız yangını itfaiye tarafından söndürüldü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'ın Kuyulu köyünde çıkan anız yangını, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Yangın, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Elazığ'da bir köyde çıkan anız yangını itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Yangın, merkeze bağlı Kuyulu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çıkan anız yangını rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Geniş bir alana sıçrayan yangını fark eden köy sakinlerinin ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını çevresindeki hasat edilmemiş ekinlere sıçramadan söndürdü. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Elazığ Acil Durum 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Berlin polisi, Türkiye-Hollanda karşılaşmasını 'emsali olmayan en yüksek riskli maç' olarak belirledi

Berlin polisi, Türkiye-Hollanda karşılaşmasını "emsali olmayan en yüksek riskli maç" olarak belirledi

 MHP lideri Bahçeli: UEFA kararından vazgeçmezse A Milliler Hollanda maçına çıkmasın

MHP lideri Bahçeli: UEFA kararından vazgeçmezse A Milliler Hollanda maçına çıkmasın

 Rakam öyle böyle değil! Milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu

Rakam öyle böyle değil! Milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu

 Kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin kanun teklifi TBMM'de! Artık birden fazla maaş alamayacaklar

Kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin kanun teklifi TBMM'de! Artık birden fazla maaş alamayacaklar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title