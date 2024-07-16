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Elazığ'da köpek evin bahçesine girerek tavuğu telef etti

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Elazığ'ın Çatalçeşme Mahallesi'nde bir evin bahçesine giren sokak köpeği, tavuğu öldürdü. Ev sakinleri, köpeklerin sık sık bahçelerine girdiğini ve yetkililerden çözüm istedi.

Elazığ'da evin bahçesine giren köpek, tavuğu telef etti.

Olay Çatalçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak köpeği mahallede bulunan bir evin bahçesine girerek tavuğu telef etti. Tavuğu alarak bahçeden uzaklaşan sokak köpeği, daha sonra gözden kayboldu. Ev sakinleri, köpeklerin sıkça bahçelerine girdiğini belirterek yetkililerden soruna çözüm bulmalarını istedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sokak Köpeği Elazığ 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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