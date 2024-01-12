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Elazığ'da Kontrolden Çıkan Otomobil Tırın Altına Girdi

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Elazığ'da meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobil park halindeki bir tırın altına girdi ve sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da kontrolden çıkan otomobil, park halindeki tırın altına girdi. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Çatalçeşme TOKİ yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen 44 HA 246 plakalı otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki tırın dorsesinin altına girdi. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Elazığ Acil Durum Yaralanma Trafik Kazaları 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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