Elazığ'da Kontrolden Çıkan Otomobil Tırın Altına Girdi

Elazığ'da kontrolden çıkan otomobil, park halindeki tırın altına girdi. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Çatalçeşme TOKİ yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen 44 HA 246 plakalı otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki tırın dorsesinin altına girdi. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ