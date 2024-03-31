Elazığ'da Kontrolden Çıkan Otomobil Tarlaya Uçtu: 3 Yaralı

Elazığ'da kontrolden çıkan otomobilin tarlaya uçması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Bingöl Karayolu 20. Kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. idaresindeki 23 BB 098 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya uçtu. Kazada, 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Güvenlik güçleri kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ