Elazığ'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

Elazığ'da kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Şehit Korgeneral Hulusi Sayın Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulans ile Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
