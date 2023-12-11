Elazığ'da kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara çarptı
Elazığ'ın Ataşehir Mahallesi'nde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki araçlara çarptı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Elazığ'da kontrolden çıkan otomobil, park halindeki araçlara çaptı.
Kaza, Ataşehir Mahallesi Şelale Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halinde araçlara çaptı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - BİNGÖL